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«Надеюсь, это случится». Александр Пуцко — о возможном возрождении «Спартака-2»

«Надеюсь, это случится». Александр Пуцко — о возможном возрождении «Спартака-2»
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Защитник калининградской «Балтики», победитель первенства ПФЛ в составе «Спартака-2» (2014/2015) Александр Пуцко высказал мнение о возможном возрождении второй команды красно-белых.

«Не кажется ли, что пересидел в «Спартаке-2»? Возможно. Правильно ли возрождать вторую команду? Надеюсь, это случится. Для меня и прошедших эту структуру «двойка» была полезной. Многие футболисты РПЛ и ФНЛ прошли «Спартак-2» — это ведь плюс для нашего футбола», — приводит слова Пуцко Sport24.

«Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023, набрав 44 очка после 21 матча. В текущем сезоне Первой лиги Александр Пуцко провёл шесть матчей. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России.

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