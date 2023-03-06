Воспитанник «Спартака»: вызывают вопросы некоторые решения Федуна
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Воспитанник «Спартака», а ныне защитник «Балтики» Александр Пуцко высказался о бывшем владельце московского клуба Леониде Федуне.
«Леонид Федун много сделал для клуба. Вызывают вопросы некоторые решения — например, увольнения тренеров. Непонятно, он эти решения принимал или кто-то подсказывал. Скандалы какие-то… Но Федун построил стадион, базу», — приводит слова Пуцко Sport24.
После 18 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 37 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 5 очков.
В своём последнем матче «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2).
В следующем туре «Спартак» сыграет с «Факелом». Матч состоится 11 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало 16:30 мск.
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