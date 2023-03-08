Черчесов: после матча «Локо» с «Ростовом» отправил Дзюбе поздравительное сообщение

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как отреагировал на хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1).
«Стал ли хет-трик Дзюбы сюрпризом? Думаю, что хет-трик в ворота «Ростова» оказался таковым и для него самого (смеётся). Ну а если серьёзно, то не вижу ничего неожиданного в том, что Артём сейчас хорошо себя проявляет. Не знаю, почему у него не сложилось в Турции, но не сомневался — и не сомневаюсь — в футбольных качествах Дзюбы. Это классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в чемпионате России. После матча «Локо» с дончанами отправил нападающему поздравительное сообщение — он ответил.
Нужно ли пригласить Дзюбу в сборную России? У национальной команды есть главный тренер, ему решать, кого и когда вызывать, а кого не стоит. Не спорю, что журналисты и болельщики имеют полное право рассуждать на эту тему, но я не стану», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».
- 8 марта 2023
-
11:50
-
11:33
-
11:30
-
11:26
-
11:15
-
11:07
-
11:03
-
11:00
-
10:54
-
10:47
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:12
-
09:59
-
09:55
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:26
-
09:20
-
09:16
-
09:10
-
08:55
-
08:46
-
08:41
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:27
-
07:07
-
04:55