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Черчесов: после матча «Локо» с «Ростовом» отправил Дзюбе поздравительное сообщение

Черчесов: после матча «Локо» с «Ростовом» отправил Дзюбе поздравительное сообщение
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как отреагировал на хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1).

«Стал ли хет-трик Дзюбы сюрпризом? Думаю, что хет-трик в ворота «Ростова» оказался таковым и для него самого (смеётся). Ну а если серьёзно, то не вижу ничего неожиданного в том, что Артём сейчас хорошо себя проявляет. Не знаю, почему у него не сложилось в Турции, но не сомневался — и не сомневаюсь — в футбольных качествах Дзюбы. Это классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в чемпионате России. После матча «Локо» с дончанами отправил нападающему поздравительное сообщение — он ответил.

Нужно ли пригласить Дзюбу в сборную России? У национальной команды есть главный тренер, ему решать, кого и когда вызывать, а кого не стоит. Не спорю, что журналисты и болельщики имеют полное право рассуждать на эту тему, но я не стану», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

У Дзюбы уже больше 150 голов в РПЛ. Каким командам он забивал чаще других? У Дзюбы уже больше 150 голов в РПЛ. Каким командам он забивал чаще других?
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