«Только положительные впечатления. Прекрасный человек». Пуцко — о работе с Семаком в «Уфе»
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Защитник калининградской «Балтики», ранее выступавший в «Уфе», Александр Пуцко поделился впечатлениями о работе с бывшим главным тренером уфимского клуба, а ныне наставником санкт-петербургского «Зенита» Сергеем Семаком.
«Впечатления от Семака в «Уфе»? Только положительные. Прекрасный человек. Что я не играл — профессиональные моменты, я сам отпросился в Хабаровск. А сам Семак добрый, не вспыльчивый — проблем никаких», — приводит слова Александра Пуцко Sport24.
Калининградская «Балтика» лидирует в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023, набрав 44 очка после 21 матча. В текущем сезоне Первой лиги Александр Пуцко провёл шесть матчей. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России.
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