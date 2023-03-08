Манчини заявил, что итальянские нападающие получают мало игрового времени
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сообщил, что его беспокоит малое количество игрового времени итальянских нападающих.
«В атаке у нас проблемы, но не потому, что нет талантов. Но они должны играть, а они не играют.
Как отношусь к отъезду Дзаньоло в Турцию? Я тоже сказал ему, когда он спросил моё мнение, чтобы он отправился в «Галатасарай». Я надеюсь, что он будет играть, потому что это важно для нас. Поездка в Турцию была единственной возможностью получить время.
Я слежу за многими. Кин играет на позиции, которой нам не хватает, он молод, есть надежда, что он покажет прогресс. Надеюсь, Распадори со временем сможет проявить свои уникальные качества», — приводит слова Манчини Il Messaggero.
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