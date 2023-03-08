Пименов — о Тикнизяне: Армения — это его выбор, там он может играть в международных матчах

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал решение защитника железнодорожников Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении. Ранее футболист играл за молодёжную сборную России.

«Если бы Наир усердно работал, он мог бы попасть в сборную России. Но сборная Армении — это его выбор. Там Тикнизян может играть в международных матчах, показать себя, чтобы в дальнейшем уехать в Европу», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Тикнизян является воспитанником академии ЦСКА, в системе армейского клуба он выступал с 2016 по 2021 год, после чего перешёл в «Локомотив».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за железнодорожников 18 матчей, забил один гол, стал автором трёх результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.