Карасёв дал понять, что тоже засчитал бы гол в финале ЧМ-2022 при 13 аргентинцах на поле

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, что тоже засчитал бы гол в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре, когда на поле были 13 аргентинцев. В финальной встрече сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

«Отменить гол в финале ЧМ-2022 при 13 аргентинцах на поле? С ума сходить не нужно. Да, в правилах такое есть, но мы тогда должны и вратаря в каждой игре наказывать за удержание мяча больше шести секунд. В каждом матче будут по 1-2 таких свободных удара. Нормально будет? Не уверен. Или возьмём ауты. Человек на полметра сдвинулся с места – наказывать? То же самое со свободными ударами после офсайдов. Часто мяч на несколько метров отодвигают. Если обращать внимание и на это, то мы станем роботами-фиксаторами. Дойдёт до маразма. Все скажут, что судьи не дают футболистам играть, а болельщикам — смотреть», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»: