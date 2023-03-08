Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шмаров: здорово, что из «Спартака» вызвали сразу 10 футболистов в сборную

Шмаров: здорово, что из «Спартака» вызвали сразу 10 футболистов в сборную
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал вызов 10 футболистов красно-белых в сборную России.

«Когда в составе «Спартака» вышли 11 российских футболистов в матче с «Локомотивом», было очень приятно смотреть на их игру. Конечно, здорово, что из «Спартака» вызвали сразу 10 футболистов в сборную России.

Надо ли сейчас сборной проводить товарищеские матчи? Любая игра лучше тренировки. Конечно, надо играть с любым соперником. Надо новых ребят посмотреть, создать новый коллектив», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

В расширенный состав сборной России попали следующие футболисты «Спартака»: Георгий Джикия, Александр Селихов, Руслан Литвинов, Никита Чернов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023