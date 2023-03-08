Шмаров: здорово, что из «Спартака» вызвали сразу 10 футболистов в сборную

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал вызов 10 футболистов красно-белых в сборную России.
«Когда в составе «Спартака» вышли 11 российских футболистов в матче с «Локомотивом», было очень приятно смотреть на их игру. Конечно, здорово, что из «Спартака» вызвали сразу 10 футболистов в сборную России.
Надо ли сейчас сборной проводить товарищеские матчи? Любая игра лучше тренировки. Конечно, надо играть с любым соперником. Надо новых ребят посмотреть, создать новый коллектив», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».
В расширенный состав сборной России попали следующие футболисты «Спартака»: Георгий Джикия, Александр Селихов, Руслан Литвинов, Никита Чернов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов.
- 8 марта 2023
-
16:25
-
16:20
-
16:12
-
16:12
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:58
-
15:55
-
15:53
-
15:40
-
15:27
-
15:23
-
15:17
-
15:10
-
15:10
-
15:01
-
14:37
-
14:35
-
14:29
-
14:15
-
14:13
-
14:10
-
14:05
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:47
-
13:36
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
13:03
-
12:59
-
12:54