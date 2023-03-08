Тен Хаг — перед матчем с «Бетисом»: Бруну Фернандеш останется капитаном «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем с «Бетисом» в 1/8 финала Лиги Европы ответил на вопрос, останется ли полузащитник Бруну Фернандеш капитаном команды после сокрушительного поражения от «Ливерпуля» (0:7) в матче Английской Премьер-лиги.
«Конечно, он останется капитаном. Он проводит блестящий сезон и играет важную роль. Он даёт энергию команде, много бегает, причём делает это правильным образом. Он направляет игроков и говорит им, что нужно делать, он вдохновляет всю команду. Никто не совершенен, все совершают ошибки. Я очень рад, что Бруну Фернандеш есть в моей команде, и я доволен тем, что он наш капитан, когда Гарри Магуайра нет на поле», — сказал тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом» пройдёт в Манчестере 9 марта. Начало — 23:00 мск.
- 8 марта 2023
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