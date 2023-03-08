Оливер Кан: звёзды уровня Месси, Неймара и Мбаппе в «Баварии»? У нас они всегда были

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан заявил, что в команде всегда играли футболисты уровня суперзвёзд французского «ПСЖ» Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, назвав среди прочих Садио Мане, Томаса Мюллера и Мануэля Нойера.

«Мечтаю ли я о том, чтобы в «Баварии» играли такие суперзвёзды, как Месси, Неймар и Мбаппе? Несмотря на мою любовь к этим троим, я очень доволен составом нашей команды. Мы хотим, чтобы в Мюнхене играли суперзвёзды, но они у нас всегда были. Садио Мане, Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, юный Джамал Мусиала… Послушайте, я бы мог назвать всю команду. Многие лидеры национальных команд хотят перейти к нам», — приводит слова Кана L'Equipe.

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