Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оливер Кан: звёзды уровня Месси, Неймара и Мбаппе в «Баварии»? У нас они всегда были

Оливер Кан: звёзды уровня Месси, Неймара и Мбаппе в «Баварии»? У нас они всегда были
Комментарии

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан заявил, что в команде всегда играли футболисты уровня суперзвёзд французского «ПСЖ» Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, назвав среди прочих Садио Мане, Томаса Мюллера и Мануэля Нойера.

«Мечтаю ли я о том, чтобы в «Баварии» играли такие суперзвёзды, как Месси, Неймар и Мбаппе? Несмотря на мою любовь к этим троим, я очень доволен составом нашей команды. Мы хотим, чтобы в Мюнхене играли суперзвёзды, но они у нас всегда были. Садио Мане, Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, юный Джамал Мусиала… Послушайте, я бы мог назвать всю команду. Многие лидеры национальных команд хотят перейти к нам», — приводит слова Кана L'Equipe.

Новость по теме
Sport Bild: в «Баварии» предполагают, что Томас Мюллер завершит карьеру после Евро-2024

Фанаты в Мюнхене встретили автобус «ПСЖ» криками «Месси!»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023