Главный тренер сборной Аргентины: мои дети влюблены в Месси и Дибалу
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признался, что его дети является ярыми фанатами нападающих аргентинской национальной команды Лионеля Месси и Пауло Дибалы, выступающих на клубном уровне за французский «ПСЖ» и итальянскую «Рому» соответственно.
«Моим детям 11 и шесть лет. Младший влюблён в Дибалу, он любит его с тех самых пор, как себя помнит, а старший без ума от Месси», — приводит слова Скалони «твиттер» All About Argentina с ссылкой на Grupo Megavisión GMV.
Напомним, Месси и Дибала были в составе сборной Аргентины Скалони на чемпионате мира 2022 года в Катаре, на котором одержали победу и выиграли золотые медали турнира. Для Аргентины чемпионство стало первым с 1986 года.
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