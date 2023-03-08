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«Счёт не имеет значения». Рашфорд — о поражении «МЮ» от «Ливерпуля» со счётом 0:7

«Счёт не имеет значения». Рашфорд — о поражении «МЮ» от «Ливерпуля» со счётом 0:7
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал о влияния поражения от «Ливерпуля» (0:7) в матче 26-го тура на игроков «красных дьяволов».

«Поражения от «Ливерпуля» должно быть достаточно, чтобы мы усвоили урок. Счёт не имеет значения, когда ты проигрываешь «Ливерпулю» или любому другому сопернику. Любое поражение глубоко ранит, это никогда не бывает приятным чувством.

Что касается меня, я всегда помню, сколько матчей мы выиграли у них. Таков футбол, это то, за что все любят эту игру. Это разочаровывает, но мы не можем зацикливаться на этом и оглядываться назад. Мы находимся в положении, когда всё ещё боремся на всех фронтах, и нам предстоит сыграть много матчей. Мы хотим всё исправить», — приводит слова английского нападающего Manchester Evening News.

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