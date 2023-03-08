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Антон Зиньковский высказался о конкуренции в «Спартаке»

Антон Зиньковский высказался о конкуренции в «Спартаке»
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о конкуренции в стане красно-белых, в особенности после возвращения в состав нигерийского футболиста Виктора Мозеса, который отсутствовал из-за травмы ахиллова сухожилия с начала августа 2022 года.

«Не знаю, самый ли это сильный по составу «Спартак» за последние годы, но на моей позиции большая конкуренция. Каждый хочет играть. Сейчас ещё и Мозес вернётся — конкуренция на моей позиции станет ещё сильнее», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В текущем сезоне Зиньковский провёл за московский клуб 16 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги. На счету 26-летнего футболиста два гола и одна результативная передача.

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