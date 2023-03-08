Коман: все знают, как я люблю «ПСЖ», но я сделаю всё, чтобы «Бавария» прошла дальше

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман рассказал, почему не праздновал гол в ворота «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0), заявив, что любит парижский клуб, воспитанником которого является.
«Все знают, как я люблю «ПСЖ», несмотря на то, что я не говорю об этом постоянно, так как с уважением отношусь к клубу, за который играю уже семь лет. Безусловно, в матче с «ПСЖ» я сделаю всё, чтобы помочь своей команде пройти дальше.
Почему я не праздновал гол в первом матче? В начале игры было несколько оскорблений, но я сказал себе: «Несколько человек не заставят меня передумать». Когда ты забиваешь, тебе хочется отпраздновать это, но я хотел проявить уважение к болельщикам «ПСЖ». Но если я смогу забить больше голов, я буду праздновать», — приводит слова Комана Canal+.
Ответная встреча «ПСЖ» и «Баварии» пройдёт сегодня, 8 марта, в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
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- 8 марта 2023
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