Видео: мама Жоржиньо расплакалась, увидев футболку сына в раздевалке «Арсенала»
Поделиться
Фернанда, мама итальянского полузащитника лондонского «Арсенала» Жоржиньо, посетила раздевалку английского клуба. Женщина прогулялась по комнате и расплакалась от счастья, после того, как увидела футболку сына.
31-летний полузащитник, имеющий кроме итальянского также бразильское гражданство, перешёл в «Арсенал» в зимнее трансферное окно за € 11,3 млн из лондонского «Челси», за который играл с 2018 года. Жоржиньо уже успел дебютировать за «пушкарей», проведя пять матчей в рамках Английской Премьер-Лиги, в которых не смог отметиться результативными действиями. Футболист несколько раз отзывался о своих тёплых отношениях с матерью, которая сама привела его в футбол. Жоржиньо является чемпион Европы в составе сборной Италии (2021).
Комментарии
- 8 марта 2023
-
21:00
-
20:51
-
20:46
-
20:35
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:04
-
20:00
-
20:00
-
19:46
-
19:44
-
19:30
-
19:30
-
19:18
-
19:14
-
19:10
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:51
-
18:29
-
18:28
-
18:25
-
18:19
-
18:14
-
18:08
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:52
-
17:40
Партнерский контент