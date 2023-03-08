Видео: мама Жоржиньо расплакалась, увидев футболку сына в раздевалке «Арсенала»

Фернанда, мама итальянского полузащитника лондонского «Арсенала» Жоржиньо, посетила раздевалку английского клуба. Женщина прогулялась по комнате и расплакалась от счастья, после того, как увидела футболку сына.

31-летний полузащитник, имеющий кроме итальянского также бразильское гражданство, перешёл в «Арсенал» в зимнее трансферное окно за € 11,3 млн из лондонского «Челси», за который играл с 2018 года. Жоржиньо уже успел дебютировать за «пушкарей», проведя пять матчей в рамках Английской Премьер-Лиги, в которых не смог отметиться результативными действиями. Футболист несколько раз отзывался о своих тёплых отношениях с матерью, которая сама привела его в футбол. Жоржиньо является чемпион Европы в составе сборной Италии (2021).