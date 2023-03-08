Дмитрий Карсаков высказался о возможном возвращении Языджи в ЦСКА
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Бывший игрока ЦСКА Дмитрий Карсаков прокомментировал слухи о возможном возвращении турецкого полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи в армейский клуб.
«Поможет ли Языджи нынешнему ЦСКА? Нужно смотреть, в какой он форме. Если в хорошей — конечно, поможет. Сложно судить, давно его не видел. Когда он приехал и был в хорошей форме, то помогал», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
В сезоне-2021/2022 Языджи выступал за московский ЦСКА на правах аренды. Турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов. В текущем сезоне Юсуф провёл десять матчей. Игрок забил два гола.
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