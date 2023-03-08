«После финального свистка не должно быть сожалений». Конте — о матче «Тоттенхэма» в 1/8 ЛЧ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом», которая состоится сегодня, 8 марта, и начнётся в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой итальянского клуба — 1:0.
«У нас есть большие возможности, и мы должны чувствовать всю среду вокруг: игроков, персонал, клуб и особенно болельщиков, которые остаются вместе с нами с самого начала и до конца. Потом, после финального свистка, не должно быть сожалений. Я попросил об этом всех своих игроков.
Прежде всего мы должны помнить, что играем против команды, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат Италии. У них много хороших футболистов, способных использовать пространство в контратаках, особенно это касается Тео Эрнандеса и Леау, а также Оливье Жиру — все они очень сильные. Это будет тяжёлая игра, мы это знаем. В то же время мы хотим попытаться пройти в следующий раунд», — приводит слова Конте официальный сайт лондонского клуба.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
- 9 марта 2023
-
00:04
- 8 марта 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:47
-
23:38
-
23:24
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
23:09
-
22:59
-
22:51
-
22:40
-
22:28
-
22:24
-
22:20
-
22:20
-
22:19
-
22:14
-
22:07
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:35
-
21:25
-
21:24
-
21:21
-
21:12
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
20:51
-
20:46
-
20:35