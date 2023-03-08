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«После финального свистка не должно быть сожалений». Конте — о матче «Тоттенхэма» в 1/8 ЛЧ

«После финального свистка не должно быть сожалений». Конте — о матче «Тоттенхэма» в 1/8 ЛЧ
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом», которая состоится сегодня, 8 марта, и начнётся в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой итальянского клуба — 1:0.

«У нас есть большие возможности, и мы должны чувствовать всю среду вокруг: игроков, персонал, клуб и особенно болельщиков, которые остаются вместе с нами с самого начала и до конца. Потом, после финального свистка, не должно быть сожалений. Я попросил об этом всех своих игроков.

Прежде всего мы должны помнить, что играем против команды, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат Италии. У них много хороших футболистов, способных использовать пространство в контратаках, особенно это касается Тео Эрнандеса и Леау, а также Оливье Жиру — все они очень сильные. Это будет тяжёлая игра, мы это знаем. В то же время мы хотим попытаться пройти в следующий раунд», — приводит слова Конте официальный сайт лондонского клуба.

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