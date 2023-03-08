Обедзинский: у «Краснодара» такой проходной двор, что ему даже Лебеденко забил

Бывший футболист Владимир Обедзинский отреагировал на гол форварда «Торпедо» Игоря Лебеденко, который в игре 18-го тура с «Краснодаром» (2:2) побил рекорд Сергея Наталушко, став самым возрастным автором гола в истории чемпионата России.
«С половины второго тайма я переключил «Краснодар», чтоб не смотреть на него, а то там вообще позор. Понабирали легионеров каких-то непонятных. Где же одиннадцать воспитанников в основе, о которых мечтал Галицкий? Если будут и дальше играть такие, как Ионов, не будет никаких сдвигов. Кордоба то не добежит, то не дотянется.
В опорной зоне и в центре защиты такой проходной двор, что даже 50-летний Лебеденко, я утрирую, забивает гол. И если тренер приходит нормальный, он обычно сразу результат даёт. Вот в «Сочи» пришёл Бердыев со своими волшебными чётками. В первом тайме с ЦСКА в одну точку смотрел – как удав. О чём он думал? Ноль эмоций. А во втором тайме выпустил Джорджевича, и тот два мяча забил», — цитирует Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».
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