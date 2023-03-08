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Бавария — ПСЖ. Прямая трансляция
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«Бавария» — «ПСЖ»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

«Бавария» — «ПСЖ»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме
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Завершился первый тайм в проходящем в эти минуты в Мюнхене, на стадионе «Альянц-Арена», ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между местной «Баварией» и французским «ПСЖ». Команды не сумели открыть счёт в первой половине встречи.

На 39-й минуте матча из-за травмы поле покинул капитан «ПСЖ» Маркиньос, вместо него с капитанской повязкой стал играть нападающий Килиан Мбаппе. Несколькими минутами позже после ошибки вратаря «Баварии» Яна Зоммера полузащитник парижан Витинья мог открыть счёт ударом по пустым воротам, однако защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт вынес мяч с ленточки.

Первый матч, проходивший в Париже, выиграла «Бавария» 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель в двухматчевом противостоянии определяется по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей и выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов. Единственный гол в первой игре забил полузащитник «Баварии» Кингли Коман.

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