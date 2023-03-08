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Бавария — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Бавария» — «ПСЖ»: прямая онлайн-трансляция, где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов, видео, 8 марта 2023 года

Спасут ли Месси и Мбаппе «ПСЖ» в Лиге чемпионов? Топ-матч с «Баварией»! LIVE
«Чемпионат»
«Бавария» — «ПСЖ». Онлайн
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Мюнхенцы победили в гостях, но дома будет не легче.

Друзья, всем привет! Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в самом разгаре. Накануне зрелищную зарубу устроили «Челси» и дортмундская «Боруссия», а сегодня, 8 марта, пришла очередь противостояния грандов. Нас ждёт матч между «Баварией» и «ПСЖ».

В первом матче «Бавария» в Париже добилась победы — 1:0. Всё мог изменить Килиан Мбаппе, после выхода которого у «ПСЖ» стали проходить острые атаки. Но камбэка так и не случилось.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Обслужит встречу итальянский арбитр Даниэле Орсато. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию главного матча вечера. Оставайтесь с нами и узнавайте обо всём оперативно!

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
08 марта 2023, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Комментарии
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