Спасут ли Месси и Мбаппе «ПСЖ» в Лиге чемпионов? Топ-матч с «Баварией»! LIVE
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Мюнхенцы победили в гостях, но дома будет не легче.
Друзья, всем привет! Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в самом разгаре. Накануне зрелищную зарубу устроили «Челси» и дортмундская «Боруссия», а сегодня, 8 марта, пришла очередь противостояния грандов. Нас ждёт матч между «Баварией» и «ПСЖ».
В первом матче «Бавария» в Париже добилась победы — 1:0. Всё мог изменить Килиан Мбаппе, после выхода которого у «ПСЖ» стали проходить острые атаки. Но камбэка так и не случилось.
Матч «Бавария» — «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Обслужит встречу итальянский арбитр Даниэле Орсато. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию главного матча вечера. Оставайтесь с нами и узнавайте обо всём оперативно!
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