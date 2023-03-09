«Бавария» — «ПСЖ»: вышедший вместо Маркиньоса Мукиэле был заменён в перерыве

Защитник французского «ПСЖ» Норди Мукиэле ушёл на замену в перерыве проходящего в эти минуты в Мюнхене, на стадионе «Альянц-Арена», ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с местной «Баварией». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мукиэле появился на поле по ходу встречи, заменив получившего травму капитана «ПСЖ» Маркиньоса на 39-й минуте. Французский защитник отыграл меньше 10 минут, после чего в перерыве был сам заменён на Эль-Шадая Битшиабу.

Вместо Маркиньоса с капитанской повязкой стал играть нападающий Килиан Мбаппе. Несколькими минутами позже после ошибки вратаря «Баварии» Яна Зоммера полузащитник парижан Витинья мог открыть счёт ударом по пустым воротам, однако защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт вынес мяч с ленточки.