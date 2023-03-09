Артета — о матче «Арсенала» со «Спортингом» в ЛЕ: для победы выставим лучших игроков

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящей встречи 1/8 финала Лиги Европы со «Спортингом», который состоится сегодня, 9 марта, начало в 20:45 мск.

«Будет ли проводиться ротация? У нас одна команда, и мы должны играть лучшими игроками, чтобы победить. Были моменты, когда мы вносили восемь изменений. Мы всегда стараемся приспособиться к условиям. Игроки могут быть доступны или недоступны на протяжении всего сезона, и это тоже вносит коррективы в состав. Но мы постараемся поставить лучшую команду для победу в матче.

Есть ли риск вызвать недовольство редкими ротациями? Да, конечно, все хотят играть. Игроки должны заслужить возможность получить игровые минуты. Быть честным в футболе очень сложно. Вы должны быть действительно хороши в донесении своих решений, чтобы помочь игрокам понять, что вы делаете, но всё время вы должны думать о пользе для команды. Мы хотим, чтобы все чувствовали себя важными, и мы постараемся сделать так, чтобы они чувствовали себя именно так», — приводит слова Артеты Football.London.

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