Дибала — о Моуринью: к каждому футбольному матчу он относится как к финалу

Нападающий «Ромы» Пауло Дебила поделился мнением о главном тренере римлян Жозе Моуринью, разделив его отношения к футболу и отдельным матчам.
«Его образ жизни, характер, который у него есть, помогают проводить каждую тренировку как настоящую игру. Каждый матч он рассматривает как финал, вне зависимости от соперника или соревнования. Он живёт в этом уникальном стиле, и я полностью разделяю подобное отношение. Мне больно проигрывать, когда это происходит, я очень опечален, будь то товарищеский матч, игра Лиги чемпионов или Лиги Европы.
В этом мы очень похожи, и это помогает мне. Правда в том, что он менеджер, у которого было много важных игроков и который много побеждал в мире футбола, и мне приятно, что он хорошего мнения обо мне. Мне нравилась его манера общения и образ жизни, поэтому его телефонные звонки убедили меня перейти в клуб. В моей жизни у меня была возможность играть с лучшими футболистами мира, поэтому меня заинтересовала возможность работать с одним из лучших тренеров», — приводит слова Дибалы Pazzi Di Fanta.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения
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