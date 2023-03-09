Дибала — о Моуринью: к каждому футбольному матчу он относится как к финалу

Нападающий «Ромы» Пауло Дебила поделился мнением о главном тренере римлян Жозе Моуринью, разделив его отношения к футболу и отдельным матчам.

«Его образ жизни, характер, который у него есть, помогают проводить каждую тренировку как настоящую игру. Каждый матч он рассматривает как финал, вне зависимости от соперника или соревнования. Он живёт в этом уникальном стиле, и я полностью разделяю подобное отношение. Мне больно проигрывать, когда это происходит, я очень опечален, будь то товарищеский матч, игра Лиги чемпионов или Лиги Европы.

В этом мы очень похожи, и это помогает мне. Правда в том, что он менеджер, у которого было много важных игроков и который много побеждал в мире футбола, и мне приятно, что он хорошего мнения обо мне. Мне нравилась его манера общения и образ жизни, поэтому его телефонные звонки убедили меня перейти в клуб. В моей жизни у меня была возможность играть с лучшими футболистами мира, поэтому меня заинтересовала возможность работать с одним из лучших тренеров», — приводит слова Дибалы Pazzi Di Fanta.

Новость по теме Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в матче с «Ювентусом»

Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения