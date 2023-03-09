Лучший игрок матча «Бенфика» — «Брюгге» отдал свою награду Гонсало Рамушу

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» разгромила «Брюгге» (5:1) и прошла в следующий раунд. Нападающий «орлов» Рафаэл Силва, открывший счёт в игре, был признан лучшим игроком встречи.

После игры форвард отдал полученную награду одноклубнику Гонсало Рамушу, который оформил дубль и отдал одну голевую передачу. Об этом сообщил сам Рамуш в аккаунте в своей социальной сети. На 38-й минуте Рафа Силва открыл счёт. На второй добавленной к первому тайму минуте Гонсалу Рамуш удвоил преимущество хозяев, а на 57-й минуте довёл счёт до разгромного.

Двухматчевое противостояние команд завершилось победой «Бенфики» с общим счётом 7:1 и проходом португальцев в следующий раунд соревнования. Соперник «Бенфики» определится позднее.