«Милан» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Тоттенхэмом»

Сегодня, 9 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» принимал «Милан». Команды встретились на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Клемана Тюрпена прозвучал в 23:10 мск. Начало игры было перенесёно на 10 минут позже запланированного из-за позднего прибытия игроков на стадион. Встреча завершилась вничью — 0:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Первым тайм прошёл практически без моментов. Во втором половине к забитому мячу был ближе «Милан», но хозяева успешно отражали атаки соперника. На 77-й минуте центральный защитник «Тоттенхэма» получил вторую жёлтую карточку за фол на Тео Эрнандесе и оставил свою команду в меньшинстве. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0. В следующий раунд турнира проходит «Милан» благодаря победе в первой игре со счётом 1:0.
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