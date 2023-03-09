Дмитрий Градиленко: в оставшихся матчах сезона Дзюба забьет еще минимум семь голов

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко оценил потенциальную результативность Артёма Дзюбы в составе «Локомотива».
«Дзюба — очень хороший нападающий, который уже начал помогать «Локомотиву». Думаю, в оставшихся до конца сезона матчах он забьет еще минимум семь голов. Учитывая, что уровень нашего чемпионата упал, можно играть и в 35, и в 36, и даже старше.
Да, он зависим от партнёров, но в «Локо» они есть. Один только Миранчук – мощная единица. «Локомотив» вообще нормальная команда, по составу явно не четвертая с конца. Так что, повторюсь, ставлю на семь голов Дзюбы до конца сезона.
Вызов в сборную от Карпина? Да мне кажется, Дзюбе на это вообще наплевать. Да и зачем его вызывать? Поймите, это футболист, которому не надо даже тренироваться. Он не проходил сборы, вышел – и забил три. Вопросы есть? Вопросов нет. Так что, повторюсь, зачем его вызывать в сборную, тем более, на такие матчи? Для галочки? Ну, может быть, это будет ему льстить, может, он мечтает увеличить количество матчей за сборную или забить еще голы, чтобы посоревноваться с лучшими в истории бомбардирами национальной команды. Но в остальном я не вижу смысла", — приводит слова Градиленко «РБ Спорт».
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