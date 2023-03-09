Сергей Балахнин: Сперцян уже созрел играть в Европе, он может подойти любой команде

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил игру полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и сказал, в каком был европейском чемпионате он мог бы заиграть.

«Сперцян — очень интересный футболист, который достоин хорошего предложения. Думаю, Эдуард уже созрел для игры в Европе. В России он уже все попробовал.

В каком чемпионате он бы заиграл? Эдуард – умный футболист, он конструирует игру. Сперцян подойдёт любой европейской команде. Он ярко будет выглядеть в силовом чемпионате, например, в Германии или может оказаться в своей стихии, в Испании. Эдуард может проявлять себя в любых ситуациях. Всё еще зависит от тренера», — приводит слова Балахнина РБ Спорт.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Сперцян в 17 матчах отметился девятью голами и семью голевыми передачами.