Сергей Балахнин: Сперцян уже созрел играть в Европе, он может подойти любой команде

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил игру полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и сказал, в каком был европейском чемпионате он мог бы заиграть.
«Сперцян — очень интересный футболист, который достоин хорошего предложения. Думаю, Эдуард уже созрел для игры в Европе. В России он уже все попробовал.
В каком чемпионате он бы заиграл? Эдуард – умный футболист, он конструирует игру. Сперцян подойдёт любой европейской команде. Он ярко будет выглядеть в силовом чемпионате, например, в Германии или может оказаться в своей стихии, в Испании. Эдуард может проявлять себя в любых ситуациях. Всё еще зависит от тренера», — приводит слова Балахнина РБ Спорт.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Сперцян в 17 матчах отметился девятью голами и семью голевыми передачами.
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