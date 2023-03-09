Конте назвал причины вылета «Тоттенхэма» от «Милана» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал вылет команды в 1/8 финала Лиги чемпионов после ответного матча с «Миланом» (0:0). В первой встрече «шпоры» уступили в Италии со счётом 0:1.

«В первом матче обеим командам не хватало ключевых игроков. «Милану» удалось вернуть их в строй к сегодняшней игре. Меньян очень важный игрок в их команде. Он здорово играет ногами и эффективно уходил из-под нашего прессинга.

В первом тайме нам не хватало терпения. Мы ставили перед собой задачу идти вперёд с первых минут и применять высокий прессинг, но «Милан» хорошо с ним справлялся. Я не могу упрекать ребят, потому что они сделали всё возможное.

Думаю, мы в середине нашего пути. Мы заметно прибавили по сравнению с прошлым годом и должны становиться ещё лучше. Думаю, в таких матчах нам не хватает лидера, который мог бы решить исход в нашу пользу. Теперь надо переключаться на чемпионат и как можно лучше завершить сезон», – приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

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