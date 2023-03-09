Нимели: когда узнал об интересе из России — удивился и переспросил, не шутка ли это

Бывший нападающий «Спартака» Сильванус Нимели, выступавший за вторую команду красно-белых, рассказал о своём переезде из Европы в Россию в 2017 году. 24-летний либерийский футболист признался, что сначала не поверил в интерес со стороны российского клуба.

«Первым моим европейским клубом стала «Карвина» из Чехии. Сначала я играл за молодёжку, потом перешёл в первую команду. После одной из игр за основу утром мне позвонил спортивный директор «Карвины»: сказал, что за мной приедут понаблюдать агенты из России. Я удивился и переспросил, не шутка ли это. Он сказал: «Нет, тобой интересуется «Спартак». Я сразу полез в интернет, начал гуглить, что это за клуб. Я ничего не знал о «Спартаке» до этого, потому что в Либерии нет доступа к матчам чемпионата России, а в еврокубках все следят за топ-клубами.

Всё произошло достаточно быстро. Мне сразу сказали, что хотят пригласить не в главную команду, а в «Спартак-2». Я согласился и поехал на просмотр. Там же я познакомился с Идрисой Самбу и Фэшном Сакалой. Их взяли сразу, а я ненадолго вернулся в Чехию, поскольку клубы решали последние детали по моему переходу. Но вскоре уже окончательно перебрался в «Спартак».

Я не ставил для себя рамок по времени в России. Для меня было важно адаптироваться к новой стране, новой культуре. Я никогда не жил в таком большом городе, как Москва. Но я сразу сдружился с Сакалой и Самбу, мы старались всегда держаться вместе, благодаря этому нам было легче. Но я нисколько не удивлён, что так долго прожил в России», — приводит слова Нимели Metaratings.

Отметим, что Нимели выступал за «Спартак-2» с 2017 по 2021 годы и провёл за дубль красно-белых более 100 матчей. Также на его счету один матч за основную команду «Спартака».