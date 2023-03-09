Нападающий «Эспаньола» Брейтуэйт — о матче с «Реалом»: мы можем победить

Нападающий «Эспаньола» Мартин Брейтуэйт высказался о своих бомбардирских успехах и поделился ожиданиями от матча с мадридским «Реалом» в рамках 25-го тура чемпионата Испании.

«Ожидал ли я, что забью восемь голов? Да, я уверен в своих шансах и каждый раз, когда начинается сезон, думаю о том, чтобы забить как минимум 10 голов. Но для меня важнее всего, чтобы мы выигрывали игры. Главное – набрать три очка в каждой игре.

Это будет очень сложный матч. «Реал» тоже нуждается в победе и находится под большим давлением. Мы должны верить в свои шансы и в то, что мы можем победить. Каждый сезон есть команды, которые побеждают на «Бернабеу». Мы должны показать максимум, чтобы выиграть игру», — приводит слова Брейтуэйта Mundo Deportivo.

«Эспаньол» и «Реал» встретятся в субботу, 11 марта, в рамках 25-го тура Ла Лиги. Матч пройдёт в Мадриде и начнётся в 16:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.