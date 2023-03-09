Ла Лига подала жалобу в суд из-за расистских оскорблений Винисиуса фанатами «Бетиса»

Испанская Ла Лига на официальном сайте сообщила, что подала жалобу в суд Севильи из-за проявлений расизма в отношении вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в матче чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0).

Отмечается, что Ла Лига хочет установить личность человека, ответственного за оскорбления в адрес бразильца, и применить соответствующее наказание. Это седьмая жалоба лиги в соответствующие органы по поводу расистских оскорблений в адрес Винисиуса.

Напомним, бразильский футболист в течение текущего сезона чемпионата Испании несколько раз подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков команд-соперников мадридского «Реала».

Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса: