Ла Лига подала жалобу в суд из-за расистских оскорблений Винисиуса фанатами «Бетиса»
Поделиться
Испанская Ла Лига на официальном сайте сообщила, что подала жалобу в суд Севильи из-за проявлений расизма в отношении вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в матче чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0).
Отмечается, что Ла Лига хочет установить личность человека, ответственного за оскорбления в адрес бразильца, и применить соответствующее наказание. Это седьмая жалоба лиги в соответствующие органы по поводу расистских оскорблений в адрес Винисиуса.
Напомним, бразильский футболист в течение текущего сезона чемпионата Испании несколько раз подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков команд-соперников мадридского «Реала».
Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса:
Комментарии
- 9 марта 2023
-
16:50
-
16:47
-
16:46
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:18
-
16:10
-
16:05
-
15:57
-
15:47
-
15:46
-
15:38
-
15:15
-
15:03
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:40
-
14:29
-
14:28
-
14:26
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:50
-
13:31
-
13:23
-
12:58
-
12:56
-
12:49
-
12:40
-
12:36
Партнерский контент