«Ему устроили настоящий ад». Очередной скандал вокруг звезды «Реала»

«Реал» неудачно провёл матч 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой». Лучший клуб Европы оступился в игре с середняком турнира — 0:1. Труднее всего по ходу встречи пришлось нападающему мадридцев Винисиусу.

В сентябре 2022-го «Реал» разгромил на своём поле «Мальорку» со счётом 4:1. По ходу игры Винисиус повздорил с главным тренером соперника Хавьером Агирре. Защитники «Мальорки» устроили настоящую охоту на звёздного бразильца, совершая один фол за другим. Испанские телевизионщики вычислили, что во время игры Агирре призывал своих футболистов бить и ломать Винисиуса. Естественно, такие реплики не понравились нападающему «Реалу», и он побежал выяснять отношения с Агирре. Избежать более серьёзного конфликта удалось только с помощью Тони Крооса, который буквально оттащил Винисиуса от тренера «Мальорки».

Бразилец регулярно обращался к одноклубникам и жаловался на поведение соперника: «Они не дают мне играть. Один фол, другой, третий». Гости с первых минут провоцировали Винисиуса, но это не помешало тому забить победный мяч. С учётом всех этих событий матч второго круга ждали с особенным предвкушением. И надо сказать, что «Мальорка» снова выбрала ту же самую тактику.

Для начала публику разогрел капитан островной команды Антонио Раильо: «Если меня попросят привести детям в пример какого-нибудь футболиста, то я, возможно, назову Бензема или Модрича, но ни в коем случае ни Винисиуса». «Реал» вышел на матч без Тибо Куртуа, Эдера Милитао, Тони Крооса, Луки Модрича и Карима Бензема. В такой ситуации защитники «Мальорки» направили всю энергию на то, чтобы нейтрализовать бразильца. В испанской прессе этот план получил название «Анти-Винисиус».

За весь матч хозяева совершили 29 фолов, то есть нарушали правила примерно по три раза в минуту. Защитники Раильо и Пабло Маффео не стеснялись провоцировать Винисиуса. Почти треть (10) от общего числа фолов футболисты «Мальорки» совершили на бразильце. «План хозяев сработал идеально, — пишет испанское издание Marca. — Маффео и Раильо в течение всего матча сводили Винисиуса с ума, но получили по жёлтой карточке только в конце встречи. Они устроили ему настоящий ад».

Винисиус Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прошёлся по судье после финального свистка: «Арбитр забыл об управлении игрой. Футболисты «Мальорки» раз за разом нарушали правила, но в итоге к перерыву у моих игроков было два предупреждения, а у соперника — ни одного. Винисиус не виноват в том, что произошло. Он хочет играть в футбол, но некоторые команды постоянно его провоцируют, пытаясь вывести из равновесия».

Можно сказать, что хозяева справились со своей задачей. Во-первых, Винисиус обошёлся без результативных действий. Бразилец заработал пенальти, но его не реализовал Марко Асенсио. Во-вторых, Винисиус получил жёлтую карточку, из-за которой пропустит следующий тур. Болельщики «Мальорки» не отставали от своих игроков и по ходу матча выкрикивали расистские оскорбления в адрес бразильца.

Уходя на перерыв, Винисиус показал местным фанатам эмблему «Реала» на своей футболке. Неугомонный капитан «Мальорки» Раильо припомнил этот эпизод спустя 10 минут после старта второй половины. После одного из фолов испанец вытянул часть футболки с эмблемой своего клуба и поднёс её к лицу Винисиуса, предлагая поцеловать.

Винисиуса провоцировали во время матча с «Мальоркой» Фото: Кадр из трансляции

Маффео, в свою очередь, демонстрировал жест «плакса», адресованный бразильцу. Защитник несколько раз словно протирал кулаками лицо, изображая плачущего человека, находясь рядом с соперником. И всё это он делал с язвительной улыбкой. После перерыва футболисты «Мальорки» стремились посадить Винисиуса на вторую жёлтую, но тот не повёлся на их провокации.

Винисиуса провоцировали во время матча с «Мальоркой» Фото: Кадр из трансляции

Правда, по информации испанской прессы, в одном из эпизодов нападающий прикрыл рот рукой и обратился к Маффео: «Когда закончишь с футболом, тебе придётся искать новую работу, потому что ты никогда не заработаешь столько денег, сколько я». Защитник после матча опубликовал в социальных сетях фотоколлаж. В верхней части Винисиус что-то говорит защитнику, прикрыв рот рукой, в нижней — Маффео смеётся прямо в лицо сопернику.

Винисиуса провоцировали во время матча с «Мальоркой» Фото: Из личного архива Пабло Маффео

После игры Винисиус, перед тем как войти в клубный автобус, остановился рядом с болельщиками и раздал автографы всем желающим. Впрочем, вторая часть фанатов «Мальорки» выкрикивала фамилии Маффео и Раильо, а также оскорбляла футболиста. Самыми безобидными ругательствами стали «тупица» и «балабол». Ла Лига уже сообщила, что проведёт расследование в отношении болельщиков, выкрикивавших расистские оскорбления в адрес игрока.

Кстати, провоцировавший бразильца Маффео в своё время закрыл Лионеля Месси. В 2017 году «Барселона» разгромила на выезде «Жирону» (3:0), а защитник играл персонально против аргентинца. Маффео постоянно следовал за Лео, и в итоге тот ничего не показал. Спустя три года Месси попросили назвать самого жёсткого опекуна, который играл против него: «Сложно вспомнить, правда. Тот игрок из «Жироны», Маффео, наверное. С ним было сложно». Пабло играет за «Мальорку» с 2021 года. Он провёл один сезон на правах аренды, после чего испанский клуб выкупил его у «Штутгарта» за € 3 млн.

Винисиус уже не в первый раз становится объектом для агрессии со стороны соперников. Его критиковали за танцы после забитых мячей, а болельщики «Атлетико» перед кубковым матчем повесили на мосту куклу с футболкой бразильца. Не исключено, что теперь план под названием «Анти-Винисиус» появится в списке многих команд.