Рианчо рассказал, в чём главная сила «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, в чём главная сила московского клуба. В первую очередь, он выделил богатую историю красно-белых, благодаря которой сформировался дух победителей. Также испанский специалист упомянул болельщиков «Спартака».

«В чём главная сила «Спартака»? В традициях и истории. Дух победителей — это то, что отличает эту команду от многих. Посмотрите на количество трофеев клуба. Скажу и про болельщиков, за «Спартак» болеют по всей России!» — приводит слова Рауля Рианчо Legalbet.

Напомним, «Спартак» 22 раза в своей истории становился триумфатором чемпионата СССР и России, а также 18 раз завоёвывал национальный Кубок. Последнее «золото» РПЛ красно-белые завоевали в сезоне-2016/2017, а последний Кубок России — в сезоне-2021/2022.