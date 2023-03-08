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Чернышов: «Спартак» сейчас не в том состоянии, чтобы составить конкуренцию «Зениту»

Чернышов: «Спартак» сейчас не в том состоянии, чтобы составить конкуренцию «Зениту»
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Он считает, что красно-белые сейчас находятся не в том состоянии, чтобы конкурировать с «Зенитом» за золотые медали.

«Всё возможно, и «Спартак» может обогнать «Зенит» в гонке за чемпионство. Когда Виллаш-Боаш возглавлял петербуржцев, команда оторвалась от ЦСКА на девять очков, но в итоге армейцы стали чемпионами. Но если смотреть объективно, то сейчас «Зенит» с такой уверенностью и подбором игроков не будет терять очки. Да и «Спартак» сейчас не в таком состоянии, чтобы составить конкуренцию сине-бело-голубым.

Если хочешь бороться за первое место, то нужно обыгрывать на своём поле клубы любого уровня, а «Урал» на данный момент — не фаворит нашего чемпионата. Когда теряешь очки с такими противниками, то вряд ли можно рассчитывать на борьбу за золотые медали», — приводит слова Чернышова Metaratings.

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