Левандовски: то, как «Барса» играла десять лет назад, может не сработать сейчас

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением об игровом стиле команды.

«Барселона» стала играть в более оборонительный футбол? Я знаю, что из-за традиций клуба мы всегда должны показывать атакующую игру, но мы также должны понимать, что футбол меняется. То, как «Барселона» играла десять лет назад, может не сработать сейчас. Мы должны адаптироваться к футболу и показывать свои лучшие качества. С другой стороны, игроки нашей команды тоже меняются. Мы должны подбирать подходящий стиль игры для каждого матча. Футбол сейчас не такой, каким он был десять или пятнадцать лет назад. «Тики-така» может не работать сегодня. Нужно находить баланс и идеальное сочетание между игроками, которые у вас есть.

Дело не в тактике, которую мы используем, или в схеме игры. В футболе нужно уметь приспосабливаться к любой схеме. Благодаря своему предыдущему опыту я привык играть в разных схемах, которые могут меняться по ходу игры. Нужно знать, что делать на поле в зависимости от используемой тактики. Очень важно адаптироваться и знать, как располагаться и двигаться в каждой схеме. Для меня это не было проблемой, потому что я привык играть в разных схемах.

Хави всегда говорит нам, что у нас должны быть возможность изменить динамику матча, что нам не нужно ждать перерыва, чтобы что-то изменить. Мы должны слушать тренера, но также должны быть в состоянии принимать собственные решения, чтобы быть успешными на поле», — приводит слова форварда официальный сайт клуба.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.