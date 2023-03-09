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Источник: Фёдор Смолов отказался сниматься в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Источник: Фёдор Смолов отказался сниматься в российской адаптации «Постучись в мою дверь»
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов отказался сниматься в российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По информации источника, 33-летнему нападающему предлагалось исполнить роль главного героя сериала, миллионера и бизнесмена Серкана Болата. Смолов должен был пройти пробы в январе этого года, однако отказался от съёмок из-за того, что они требовали занятости на протяжении пяти месяцев.

«Постучись в мою дверь» насчитывает более 100 серий и пользуется популярностью по всему миру. Главный герой Серкан Болат стал одним из любимых персонажей произведения.

Смолов забил девять голов и сделал пять результативных передач в 23 матчах за «Динамо» в текущем сезоне.

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