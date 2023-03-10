Гол Ди Марии принёс «Ювентусу» победу над «Фрайбургом» в первом матче 1/8 Лиги Европы

Сегодня, 10 марта, в Турине, Италия, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы между местным «Ювентусом» и немецким «Фрайбургом». Победу в игре одержали хозяева 1:0. Единственный забитый мяч на счету аргентинского нападающего «Ювентуса» Анхеля Ди Марии.

В первой половине встречи счёт в матче не был открыт, однако уже на 53-й минуте второго тайма Ди Мария ударом из штрафной площади попал прямо под перекладину ворот, что и принесло победу «зебрам». На 63-й минуте Лукас Хёлер сравнял счёт, однако гол не был засчитан после просмотра VAR.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Фрайбургом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы пройдёт в Германии 16 марта. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал второго по престижу европейского клубного первенства, проигравший — покинет розыгрыш Лиги Европы.