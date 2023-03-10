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«Шахтёр» упустил победу над «Фейеноордом» в домашнем матче 1/8 Лиги Европы

«Шахтёр» упустил победу над «Фейеноордом» в домашнем матче 1/8 Лиги Европы
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Сегодня, 10 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Шахтёр» принимал голландский «Фейеноорд». Встреча прошла на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. Стартовый свисток главного арбитра игры Ивана Кружляка прозвучал в 23:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Долгое время в этом матче на табло горели нули, и только на 79-й минуте защитник хозяев Ярослав Ракицкий открыл счёт во встрече после передачи Георгия Судакова. Но «Шахтёр» не сумел удержать преимущество, и на 88-й минуте аргентинский форвард Эсекьель Бульяуде сравнял счёт, выйдя на замену двумя минутами ранее. Финальный свисток арбитра оповестил о ничейном исходе встречи — 1:1.

Ответная встреча пройдёт 16 марта на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2023, четверг. 23:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Ракицкий – 79'   1:1 Бульяуде – 88'
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