«Шахтёр» упустил победу над «Фейеноордом» в домашнем матче 1/8 Лиги Европы

Сегодня, 10 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Шахтёр» принимал голландский «Фейеноорд». Встреча прошла на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. Стартовый свисток главного арбитра игры Ивана Кружляка прозвучал в 23:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Долгое время в этом матче на табло горели нули, и только на 79-й минуте защитник хозяев Ярослав Ракицкий открыл счёт во встрече после передачи Георгия Судакова. Но «Шахтёр» не сумел удержать преимущество, и на 88-й минуте аргентинский форвард Эсекьель Бульяуде сравнял счёт, выйдя на замену двумя минутами ранее. Финальный свисток арбитра оповестил о ничейном исходе встречи — 1:1.

Ответная встреча пройдёт 16 марта на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.