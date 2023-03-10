Рашфорд высказался после разгромной победы «МЮ» в матче с «Бетисом» в Лиге Европы

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал победу команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом» (4:1).
«Всегда важно выиграть следующий матч после поражения, это единственный способ прийти в себя и сохранить импульс, который был у нас перед игрой. Мы всегда стараемся начинать быстро, и гол помогает в этом. В первом тайме они хорошо оборонялись, но при счёте 1:1 «Бетис» открылся. Мы хорошо начали оба тайма, и да, важно стараться забивать голы, в этом разница. Это шаг назад в правильном направлении, и мы должны это развивать, но мы не можем уделять слишком много внимания матчу с «Ливерпулем», потому что его уже нет, и мы не можем изменить его, так что мы должны продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Рашфорда BBC.
Ответный матч между «Бетисом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 16 марта, начало – 20:45 мск.
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