«Ад в Роттердаме!» Наставник «Шахтёра» — об ожиданиях от ответного матча с «Фейеноордом»

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Фейеноордом».
«Мы играли без некоторых важных игроков, и я думаю, что «Фейеноорд» прекрасно это знал. По моему мнению, они хотели воспользоваться этим и взять ничью здесь. Я был вынужден внести некоторые изменения, и у нас не было времени практиковать новую схему. Мы делали это больше на бумаге, разговаривали в теории, а не в реальности. В данных обстоятельствах, не так уж и плохо. Должен признать, что «Фейеноорд» заслужил гол.
Как я себе представляю ответный матч? Ад! Ад в Роттердаме! Но важно, что мы все ещё в игре. У нас был не лучший день, но мы вложили много энергии в нашу игру. Обычно мы играем против более крупных, богатых и дорогих команд, но мы по-прежнему выступаем в еврокубках. Я так горжусь этим», — приводит слова Йовичевича официальный сайт УЕФА.
Ответный матч состоится 16 марта.
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