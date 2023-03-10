«ПСЖ» хочет подписать Осимхена. Гонсалу Рамуш — альтернатива в случае срыва трансфера

«ПСЖ» хочет подписать лучшего бомбардира «Наполи» Виктора Осимхена.
Как сообщает L’Equipe, нигерийский форвард входит в список футболистов, составленный под задачу усилить атаку. Представители парижан несколько дней назад провели встречу с агентом форварда в Неаполе.
В текущем сезоне Осимхен забил 19 голов за 21 матч в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ещё одним игроком из списка является нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш. Он отметился 15 мячами за 19 игр в чемпионате Португалии.
Напомним, в первом матче «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:0. «ПСЖ» во второй раз подряд вылетает на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами:
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