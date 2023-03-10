«Манчестер Юнайтед» забил 2 и более голов в 15 домашних матчах подряд впервые с 2000 года

«Манчестер Юнайтед» разгромил в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы испанский «Бетис» 4:1. Данная встреча стала для манкунианцев 15 подряд на своём поле, в которой они забили два и более голов. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в своём «твиттере».

«Юнайтед» забили два и более голов в 15 домашних матчах подряд всего лишь четвёртый раз в своей истории. Последний раз до этого «красным дьяволом» покорялось подобное достижение ещё в 2000 году, когда игроки «Манчестер Юнайтед» забивали по два и более мячей за игру с марта по октябрь.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года возглавляет нидерландский специалист Эрик тен Хаг.

Игроки «МЮ» обнимаются с фанатами после победы в Кубке Лиги