Месси хочет вернуться в «Барселону», но клуб не делал ему предложения — Эстебан Эдуль

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси хотел бы вернуться в испанскую «Барселону». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Эстебан Эдуль.

По информации источника, решиться на то, чтобы остаться в «ПСЖ» Месси будет очень сложно по семейным и спортивным причинам. Аргентинец хотел бы перейти в «Барселону», но каталонцы не предпринимали никаких шагов, чтобы вернуть своего бывшего лидера. Отмечается, что ситуация может измениться в любой момент, а игрок может передумать.

Напомним, контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Аргентинский нападающий выступает за французский клуб с 2021 года. До этого Месси долгое время защищала цвета именно «Барселоны».

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