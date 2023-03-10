Месси хочет вернуться в «Барселону», но клуб не делал ему предложения — Эстебан Эдуль
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Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси хотел бы вернуться в испанскую «Барселону». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Эстебан Эдуль.
По информации источника, решиться на то, чтобы остаться в «ПСЖ» Месси будет очень сложно по семейным и спортивным причинам. Аргентинец хотел бы перейти в «Барселону», но каталонцы не предпринимали никаких шагов, чтобы вернуть своего бывшего лидера. Отмечается, что ситуация может измениться в любой момент, а игрок может передумать.
Напомним, контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Аргентинский нападающий выступает за французский клуб с 2021 года. До этого Месси долгое время защищала цвета именно «Барселоны».
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