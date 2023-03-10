У Гогниева возник конфликт с Гулиевым и Тихим. Тренер и игроки «Химок» чуть не подрались

У главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева возник серьёзный конфликт с игроками команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Инцидент произошёл в четверг, 9 марта, на базе «Химок». Уже ранее отстранённые от тренировок с основой Гулиев и Тихий занимались в тренажёрном зале перед тренировкой основной команды. Когда команда пришла в тренажёрку вместе с Гогниевым, Гулиев и Тихий ещё не закончили все упражнения, что привело главного тренера «Химок» в ярость.
«Гогниев начал кричать на Тихого и Гулиева и говорить им, что они ему не нужны. Перепалка на высоких тонах длилась несколько минут, после чего основа отправилась на тренировку, которую в итоге проводили помощники Гогниева из-за того, что он не нашёл в себе моральных сил проводить её.
Вместо тренировки он отправился в номер на базе к Тихому и Гулиеву, чтобы снова обсудить произошедшее. В итоге конфликт продолжился, и только благодаря сотруднику безопасности «Химок» он не перерос в драку», — добавил источник «Чемпионата».
- 10 марта 2023
-
12:30
-
12:30
-
12:22
-
12:12
-
12:00
-
11:45
-
11:36
-
11:36
-
11:30
-
11:27
-
11:14
-
11:05
-
11:02
-
11:02
-
10:46
-
10:40
-
10:23
-
10:11
-
10:10
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:44
-
09:44
-
09:39
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
09:07
-
08:50
-
08:46
-
08:30
-
08:28