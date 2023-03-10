У Гогниева возник конфликт с Гулиевым и Тихим. Тренер и игроки «Химок» чуть не подрались

У главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева возник серьёзный конфликт с игроками команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошёл в четверг, 9 марта, на базе «Химок». Уже ранее отстранённые от тренировок с основой Гулиев и Тихий занимались в тренажёрном зале перед тренировкой основной команды. Когда команда пришла в тренажёрку вместе с Гогниевым, Гулиев и Тихий ещё не закончили все упражнения, что привело главного тренера «Химок» в ярость.

«Гогниев начал кричать на Тихого и Гулиева и говорить им, что они ему не нужны. Перепалка на высоких тонах длилась несколько минут, после чего основа отправилась на тренировку, которую в итоге проводили помощники Гогниева из-за того, что он не нашёл в себе моральных сил проводить её.

Вместо тренировки он отправился в номер на базе к Тихому и Гулиеву, чтобы снова обсудить произошедшее. В итоге конфликт продолжился, и только благодаря сотруднику безопасности «Химок» он не перерос в драку», — добавил источник «Чемпионата».