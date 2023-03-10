Агент: Лобановский любил коньячок. Ему привозили французский

Известный израильский агент Яков Гершензон рассказал историю знакомства со знаменитым советским и украинским тренером Валерием Лобановским.

«Я с ним давным-давно знаком был. Как-то поехал в Сочи от молдавской федерации — присмотреть место для сборов нашей команды. А Лобановский работал старшим тренером «Днепра». Мой администратор знал Валерия Васильевича и нас познакомил. Мы как-то сразу сдружились и душевно провели эти три-четыре дня. Он приглашал меня к себе в номер, общались. Валерий Васильевич коньячок любил. Ему привозили французский. И в номере у него было припасено. Но в этом ничего такого не было. Если Валерий Васильевич и позволял себе рюмочку, то только после работы. Ему это совершенно не мешало. Из известных мне тренеров только Лобановский после двухразовых тренировок собирал на ужине всех помощников, администраторов. Все сидели за одним столом! Валерий Васильевич — очень хороший человек был. Действительно, со стороны он казался серьёзным, даже суровым, но мне очень повезло. Когда он уже вернулся из арабских стран, я в каждый свой приезд в Киев ходил к нему в гости. Познакомился с семьёй, дочкой Светой. А Аду, жену Васильича, впервые в жизни свозил в Израиль. Они оба очень набожные были.

Лобановский тоже верующий был! Не напоказ — в душе. Я их в Израиле познакомил с батюшкой. Он приезжал в гостиницу, где киевляне на сборах жили. Но, как и каждый тренер, Лобановский имел суеверия. Когда я прилетал в Киев, он мне говорил: «Яша, если ты невезучий — не ходи на игру. Смотри мне, не испорти всё». А после победы говорит Суркису, президенту клуба: «Пусть Яша и на следующий матч приезжает», — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате»: