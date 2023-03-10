Форвард «Барселоны» Рафинья сравнил себя с Роналдиньо и Ривалдо

Бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья сравнил себя с легендарными соотечественниками Ривалдо и Роналдиньо, отметив, что взял от первого пример поведения на поле, а от второго — за его пределами.

«Я мало знаю о том, каким был Ривалдо за пределами футбольного поля, но знаю, что Роналдиньо всегда был одинаковым, всегда улыбался. Вне поля я немного похож на Роналдиньо, а на поле больше на Ривалдо, более сосредоточен, более серьёзен», — сказал Рафинья в эфире Catalunya Radio.

26-летний Рафинья в текущем сезоны сыграл за «Барселону» 36 матчей во всех турнирах, в которых смог отметиться восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Рафинья («Барселона») забивает после заброса Бускетса

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