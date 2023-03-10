Израильский агент: я бы хотел, чтобы Россия осталась в Европе

Известный израильский агент Яков Гершензон высказал мнение на тему возможного перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Специалистам из федерации футбола, наверное, виднее. Но я бы хотел, чтобы Россия осталась в Европе. Возможно, в Азии российским командам дадут играть, но глобально от этого перехода они ничего не выиграют. Моё мнение: пусть ждут — три года, четыре, сколько понадобится. Рано или поздно всё это кончится», — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После отстранения от международных турниров в 2022 году сборная России провела только три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате»: