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Источник: «Химки» могут уволить Спартака Гогниева сегодня из-за конфликта с футболистами

Источник: «Химки» могут уволить Спартака Гогниева сегодня из-за конфликта с футболистами
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Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев может лишиться своей должности сегодня, 10 марта, из-за конфликта с футболистами команды Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство «Химок» изучает все обстоятельства произошедшего сегодня конфликта между Гогниевым и игроками. Футболисты подмосковной команды должны рассказать подробности конфликта. Ожидается, что в течение сегодняшнего дня в «Химках» примут решение о будущем Гогниева во главе команды.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что после утренней тренировки «Химок» Гогниев вступил в серьёзный конфликт с Тихим и Гулиевым. Тренер кричал на игроков, а после занятий пошёл к ним в номер, где дело чуть не дошло до драки.

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