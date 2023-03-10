Защитник «Спартака» Маслов: за матч с «Уралом» поставил бы себе тройку
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал, какую оценку поставил бы себе за матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:2).
«Давно не принимал участия в официальных встречах, при этом вышел на замену в экстренной ситуации. Поставил бы себе за матч тройку.
Как мне играть в паре с Дуарте? Он не владеет английским, я не знаю испанского, поэтому общались междометиями и на языке жестов. Судя по тому, что пропустили два мяча, получилось не очень. Но хочу отметить, что Алексис старается поскорее освоиться в новой для себя среде, это видно. А я, со своей стороны, выучил пару испанских слов. Слева — izquierda, справа — derecha», — приводит слова Маслова официальный сайт «Спартака».
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