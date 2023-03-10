Израильский агент: Грант испугался поставить Шевченко на финал ЛЧ в Москве — и проиграл

Известный израильский агент Яков Гершензон рассказал о дружбе с бывшим украинским футболистом Андреем Шевченко.

«Близкий мне человек. С тех времён, как он приезжал с «Динамо» на сборы в Израиль, поддерживаем хорошие отношения. Когда он играл в «Милане», я как-то попросил два билета на игру команды — для сына и его жены. Андрей ответил: не вопрос, в такой-то гостинице будут билеты. И сделал, да не просто на трибуну — в VIP!

Потом я его встречал в Москве на финале Лиги чемпионов — помнишь ту игру? А Грант, наш израильский тренер, его не поставил. Испугался чего-то. Очень мы с Пини (Захави. — Прим. «Чемпионата») расстроились, что Андрей не вышел. Конечно, «Челси» проиграл без него», — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате»: